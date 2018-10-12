Nvidia крупнейший производитель графических ускорителей нацелилась на новые для себя рынки. На конференции для разработчиков в Мюнхене компания объявила о выпуске программных инструментов для работы с большими данными. Подробности – в программе Вести.net.

Nvidia крупнейший производитель графических ускорителей нацелилась на новые для себя рынки. На конференции для разработчиков в Мюнхене компания объявила о выпуске программных инструментов для работы с большими данными.Речь например об анализе всех кредитных историй и банковских транзакций целой страны за 15 лет. В общем-то, что по-английски называется Data Science. От существующих инструментов обработки таких массивов, представленная Nvidia платформа Rapids отличается тем, что все операции, а это по-большей части машинное обучение ускоряются графическим чипом, а все данные обрабатываются непосредственно в оперативной памяти и на выходе все работает как уверяют в 50 раз быстрее. То есть вместо двух суток всего час вычислений.Нужно заметить, что по оценкам агенства Stratistics рынок анализа больших данных, сейчас около 20 млрд долларов, а всего через пять лет он вырастет до $130 млрд.А теперь к другим новостям. Samsung представила первый телефон с четырехкамерным модулем Galaxy A9 Star. В новом аппарате одна камера основная 24 МП, вторая обеспечивает двухкратный оптический зум, еще одна широкоугольная, способная снимать фото с обзором в 120 градусов и последняя всего лишь в 5 МП, которая отвечает за глубину резкости. Подробности – в программе 33Live.Runet.