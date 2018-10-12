Спикер ЗакСобрания заменил на этом посту сенатора Совета Федерации

Спикер ЗакСобрания заменил на этом посту сенатора Совета ФедерацииПрезидиум Генсовета партии «Единая Россия» приостановил полномочия секретаря владимирского отделения партии Ольги Хохловой. На ее место утвердили председателя ЗакСобрания Владимирской области Владимира Киселёва.По словам заместителя секретаря Генсовета Партии Виктора Селиверстова, замену сделали по итогам выборов губернатора. Он подчеркнул, что «нужно серьезное усиление» регионального отделения.Владимир Киселев в свою очередь сказал, что одна из главных задач сейчас - увеличение рядов местных отделений партии и повышение их роли.Ольга Хохлова сообщила Региональному политсовету, что ЗС Владимирской области делегировало её в Совет Федерации. Она связывает свой уход с поста именно с этим. Мандат Ольги Хохловой отдали генеральному директору «Моностроя» Олегу Чижову.