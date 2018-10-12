Также за многолетнюю добросовестную работу награжден главный инспектор военного комиссариата региона

Также за многолетнюю добросовестную работу награжден главный инспектор военного комиссариата регионаВладимир Сипягин подписал первые указы о награждении жителей 33 региона. «Знаком великого князя Андрея Боголюбского» отмечены 2 работника культуры.Одна из них - председатель областной организации Российского профсоюза работников культуры Любовь Нефеденко. Благодаря ей в области отлажен общественный контроль за соблюдением трудовых прав в области оплаты труда. Она разработала критерии оценки состояния культуры в регионах и муниципальных образованиях, а также продумала системы социальных стандартов в отрасли.Преподавателя Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина Александра Тихонова также отметили отличительным знаком. Это самая высокая награда в карьере учителя.Также за многолетнюю добросовестную работу медалью «За заслуги перед Владимирской областью» наградили главного инспектора военного комиссариата Владимирской области Ивана Вершкова.