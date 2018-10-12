А также он назначил нового начальника комитета внутренней политики

А также он назначил нового начальника комитета внутренней политикиВладимир Сипягин сделал первые кадровые назначения. С 12 октября комитет общественных связей и СМИ возглавляет Ольга Петрова, а Олег Леухин теперь начальник комитета внутренней политикиОльга Александровна Петрова родилась во Владимире, закончила филологический факультет ВлГУ. Трудилась в образовательных учреждениях, в местных СМИ, в ЗакСобрании, а также была помощником члена Совета Федерации. До назначения в Белом доме работала пресс-секретарем в областном суде.Олег Леухин тоже владимирец. Он закончил ВлГУ по специальности «юриспруденция». С 2013 года работал в областной администрации на должности заместителя председателя комитета по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления. С 2014 года возглавлял комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления, государственной власти и институтами гражданского общества.