Также она стала первой женщиной в России, которая выиграла золотую медаль в самом непростом виде программы спортивного ориентирования — на средней дистанции

Также она стала первой женщиной в России, которая выиграла золотую медаль в самом непростом виде программы спортивного ориентирования — на средней дистанцииВладимирская спортсменка Наталья Гемперле заняла третье место в общем зачета Кубка мира по спортивному ориентированию.На первенство было 11 зачетных стартов, разделенных в четыре этапа: чемпионат Европы в Швейцарии, чемпионат мира в Латвии, пречемпионат мира в Норвегии и финал Кубка мира, который прошел совсем недавно в Чехии.Наталья Гемперле достойно провела весь сезон. Она выиграла 4 медали крупнейших международных соревнований - «серебро» и «бронзу» на чемпионате Европы, а также «золото» и «бронзу» на чемпионате мира.Владимирская спортсменка стала первой женщиной в России, которая выиграла золотую медаль в самом непростом виде программы спортивного ориентирования — на средней дистанции. 2 года подряд она стала призером итогового зачета кубка мира по спортивному ориентированию.«Даже несмотря на мою травму, с которой я борюсь уже с марта этого года, мы смогли сделать до этого невозможное — выиграть мидл на чемпионате мира. И в заключение сезона уже во второй раз попасть в тройку сильнейших по сумме 11 этапов Кубка мира! Спасибо всем за вашу поддержку, ваши теплые слова и позитивные лайки!» – выразила благодарность своим болельщикам Наталья.Спортсменка отметила, что сейчас ее ждет моральное и физическое восстановление перед подготовкой к следующему соревновательному сезону.