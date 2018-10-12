У горожан будет три дня, чтобы поклониться святыне
У горожан будет три дня, чтобы поклониться святыне
Ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского, привезут во Владимир 25 октября. Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий торжественно встретит святыню в Успенском соборе.
Поклониться святителю владимирцы смогут:
26 октября — с 7.00 до 19.00,27 октября — с 7.00 до 20.00.
А 28 октября в 12.00 пройдут торжественные проводы святыни.
Для справки
Мощи святителя Луки — одна из главных крымских святынь. В первый раз ковчег покинет Симферополь и посетит 17 городов страны.
Святителя Луку считают одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Святитель при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, поэтому верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.