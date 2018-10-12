На месте происшествия работали 37 человек и 13 единиц пожарной техники

На месте происшествия работали 37 человек и 13 единиц пожарной техникиВладимирские спасатели потушили пожар в торговом центре «Крейсер». И это не учения.Утром 12 октября на пульт диспетчера поступило сообщение о задымлении на втором этаже ТЦ. Из торговых залов, павильонов, магазинов и кафе эвакуировали 350 владимирцев. На месте происшествия работали 37 человек и 13 единиц пожарной техники.«Открытого горения не было, причина пожара устанавливается», - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.Возгорание произошло в одном из отделов на 2 этаже, где продают вещи. После этого огонь перекинулся на вентиляцию. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 10:38 огонь потушили, а в 11:11 пожар полностью ликвидировали.Свидетели происшествия рассказали, что пожарные были вынуждены открыть вентиляционную шахту на крыше и заливать туда воду.Кстати, буквально несколько дней назад в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне торговый центр стал объектом учений для спасателей: по сценарию учений, сотрудники МЧС должны были потушить пожар и эвакуировать людей из «Крейсера».