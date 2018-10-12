Дым над Крейсером. Торговый центр на проспекте Ленина сегодня вновь привлёк внимание. Там случился пожар. С улицы был виден только дым. Возгорание произошло ещё до открытия торгового центра. Звонок о том, что Крейсер горит, пожарные получили в 9 часов 54 минуты. Через три минуты на месте они уже разворачивали пожарные рукава. Где находится очаг возгорания, подсказали охранники и рабочие, обслуживающие торговый центр. Источник опасности находился на втором этаже - горел склад секции, которая торгует одеждой

Дым над "Крейсером". Торговый центр на проспекте Ленина сегодня вновь привлёк внимание. Там случился пожар. С улицы был виден только дым. Возгорание произошло ещё до открытия торгового центра. Звонок о том, что "Крейсер" горит, пожарные получили в 9 часов 54 минуты. Через три минуты на месте они уже разворачивали пожарные рукава. Где находится очаг возгорания, подсказали охранники и рабочие, обслуживающие торговый центр. Источник опасности находился на втором этаже - горел склад секции, которая торгует одеждой. Дым попал в вентиляцию и быстро заполнил не только второй, но и третий этаж.Павел Литов, зам. начальника ГУ МЧС по Владимирской области: "По прибытию было установлено, что горение происходит в левой части торгового центра. Идёт сильное задымление по 2 и 3 этажу. Эвакуация персоналом была организована и завершена до прибытия пожарных подразделений. Количество эвакуированных составило 350 человек".Необходимо уточнить, что в самом "Крейсере" покупателей не было, поскольку торговый центр ещё не открылся. В число эвакуированных вошли продавцы, которые уже пришли на работу и готовили секции к открытию. А на цокольном этаже здания находятся другие магазины, в том числе продовольственные, которые начинают работать раньше 10-ти часов утра. И вот из них действительно пришлось эвакуировать покупателей. Погибших и пострадавших нет. Что самое интересное, буквально 8-мь дней назад пожарные проводили в "Крейсере" учения. Но как показала жизнь, от реальных возгораний они не спасают. Просто благодаря подобным мероприятиям персонал, обслуживающий здание, не забывает, как действовать в чрезвычайных ситуациях. А надзорные органы проверяют состояние пожарных выходов, гидрантов. К "Крейсеру" претензий по противопожарной безопасности пока не было. Причины сегодняшнего пожара устанавливаются. На месте работают дознаватели. Рассматриваются все версии - от неисправной электропроводки до шальной искры. Буквально в мае этого года "Крейсер" также задымился из-за того, что покупатель поджог дымовую шашку. Тем, кто собирается в этот Торговый центр сегодня - лучше пересмотреть свои планы. Внутри здания пахнет гарью, и сегодня торговый центр вряд ли откроют для посетителей. Скорее всего продавцы будут устранять последствия пожара, собирать воду после пролития здания и отмывать копоть.