Идею навеяла печальная статистика детского травматизма

Идею навеяла печальная статистика детского травматизмаСообщество уполномоченных по правам человека во Владимирской области предложили создать интерактивную карту заброшенных зданий. Идею навеяла печальная статистика детского травматизма.Менее года назад 12-летний мальчик погиб в заброшенном здании детского сада в Вязниках. Этой весной 6-летняя малышка погибла из-за обрушившейся на нее кирпичной стены старого гаража. А летом 12-летняя девочка упала с 5-метровой высоты на заброшенной ферме под Судогдой.За последние 5 лето СледКомитет насчитал почти 10 несчастных случаев на «заброшках».Детский омбудсмен Геннадий Прохорычев рассказал, что в каждом районе региона очень много опасных зданий, в которые можно свободно попасть.На карте обозначат геолокации этих сооружений и укажут собственников. Тогда организовать контроль над объектами и заставить владельцев принять меры безопасности станет гораздо проще.