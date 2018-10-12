Подозреваемый придумал механизм поступления, перевода и получения денег

Подозреваемый придумал механизм поступления, перевода и получения денегУроженцу одной из стран Центрально-Азиатского региона может грозить пожизненное заключение за финансирование, запрещенной на территории РФ террористической организации, МТО «Исламское государство». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.Мужчина придерживался идеологии радикального ислама и нашел себе сообщника в интернете. Они договорились о финансировании террористических организаций. Подозреваемый придумал механизм поступления, перевода и получения денег.Вместе они делали денежные переводы на банковские счета, которые использовались для сбора средств на нужды запрещенной террористической организации.Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело за организацию финансирования терроризма.