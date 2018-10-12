Присутствующие на пресс-конференции Владимира Путина и
Александра Лукашенко журналисты не смогли услышать часть выступления
российского президента. Организаторы брифинга на время выключили звук.
Присутствующие на пресс-конференции Владимира Путина и
Александра Лукашенко журналисты не смогли услышать часть выступления
российского президента. Организаторы брифинга на время выключили звук.
Путин и Лукашенко около часа беседовали в Могилеве за
закрытыми дверями, а затем вышли к прессе. Первым обратился к журналистам президент
России, но буквально с первых же слов в зале пропал звук.
Судя по телевизионной картинке, транслируемой на большие экраны, российский
президент был настроен оптимистично. Но чем мог быть вызван этот оптимизм так
никто и не понял.
Через несколько минут звук восстановился и зал услышал, как
Путин говорит о позитиве в отношениях Москвы и Минска, пишет "Московский
комсомолец".
"Белоруссия занимает первое место в российском
товарообороте со странами СНГ. Наш товарооборот с Белоруссией составляет 32 миллиарда
долларов, но вполне реально вывести его на уровень 50 миллиардов", – сказал
глава государства.
Как писали , перед началом переговоров
с Александром Лукашенко Путин пошутил о строительстве атомной электростанции в
Белоруссии. По словам главы российского государства, Москва реализует этот
проект себе в убыток. "Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ
поставлять, атомную электростанцию вам строим", – отметил президент.
Напомним, что в Могилеве 12 октября прошел V российско-белорусский
региональный форум. В этом году он был посвящен приоритетным направлениям
развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и
союзного строительства.