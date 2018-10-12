Присутствующие на пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко журналисты не смогли услышать часть выступления российского президента. Организаторы брифинга на время выключили звук.

Присутствующие на пресс-конференции Владимира Путина иАлександра Лукашенко журналисты не смогли услышать часть выступленияроссийского президента. Организаторы брифинга на время выключили звук.Путин и Лукашенко около часа беседовали в Могилеве зазакрытыми дверями, а затем вышли к прессе. Первым обратился к журналистам президентРоссии, но буквально с первых же слов в зале пропал звук.Судя по телевизионной картинке, транслируемой на большие экраны, российскийпрезидент был настроен оптимистично. Но чем мог быть вызван этот оптимизм такникто и не понял.Через несколько минут звук восстановился и зал услышал, какПутин говорит о позитиве в отношениях Москвы и Минска, пишет "Московскийкомсомолец"."Белоруссия занимает первое место в российскомтоварообороте со странами СНГ. Наш товарооборот с Белоруссией составляет 32 миллиардадолларов, но вполне реально вывести его на уровень 50 миллиардов", – сказалглава государства.Как писали , перед началом переговоровс Александром Лукашенко Путин пошутил о строительстве атомной электростанции вБелоруссии. По словам главы российского государства, Москва реализует этотпроект себе в убыток. "Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газпоставлять, атомную электростанцию вам строим", – отметил президент.Напомним, что в Могилеве 12 октября прошел V российско-белорусскийрегиональный форум. В этом году он был посвящен приоритетным направлениямразвития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции исоюзного строительства.