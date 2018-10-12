Подозреваемые установлены. Возбуждено уголовное дело.

Информация о возможном хищении сена с земельного участка, арендуемого 47-летним местным жителем, была получена сотрудниками полиции при проведении профилактических мероприятий. В ходе проверки арендатор участка подтвердил, что были похищены восемь рулонов принадлежащего ему сена. Ущерб потерпевший оценил в 12 000 рублей.В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых. Фигуранты в содеянном сознались, пояснив, что похищенное использовали в личном подсобном хозяйстве.9 октября 2018 года следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении 38-и и 51-летнего жителей города Вязники возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Часть похищенного имущества изъята и возвращена законному владельцу.