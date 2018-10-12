Бывший участник “Замуж за Бузову” миллионер Евгений Назаров раскрыл причину своего ухода из проекта. По его словам, на руку и сердце Ольги претендовал более достойный претендент.

Бывший участник “Замуж за Бузову” миллионер Евгений Назаров раскрыл причину своего ухода из проекта. По его словам, на руку и сердце Ольги претендовал более достойный претендент.Когда Назаров объявил о своем желании взять два миллиона и уйти из шоу, Бузова испытала сильный шок. Поющая телеведущая не могла поверить, что мужчина, который так красиво ухаживал, смог с такой легкостью отказаться от ее любви.Поклонники тоже осудили миллионера, они не понимали, зачем состоятельный человек согласился взять деньги. В свое оправдание Евгений сообщил, что средства, которые он получил на проекте, пойдут на благотворительность. Однако Бузова все равно расценила поступок Назарова как предательство.Перед уходом мужчина отдал Бузовой письмо. Ольга держала в тайне его содержание. Певица и миллионер обязались раскрыть текст послания позже.И вот Назаров выполнил обещание. В прямом эфире личного Instagram несостоявшийся жених Бузовой полностью зачитал послание Ольге.Как выяснилось, Назаров ушел с “Замуж за Бузову”, так как понял, что победитель уже определен и это не он. Самым достойным претендентом на сердце звезды Евгений назвал Дениса Лебедева."Особенно близко я общаюсь с Денисом. Мы живем с ним в одной комнате уже месяц, и я реально вижу и слышу, как он к тебе относится, даже в твое отсутствие. Он испытывает настоящие, искренние, сильные чувства к тебе. Он мне как другу по секрету сказал, что очень давно таких чувств к девушке не испытывал. На днях он рассказал мне про ваше свидание и общение. И я понял, что эти чувства взаимны, хоть ты их и мастерски скрываешь", – прочитал Назаров зрителям.Также миллионер предостерег Бузову от Валентина Коробкова. По словам Евгения, Ольге стоит держаться подальше от него, так как Коробков является "двуличным" человеком. Об этом сообщает.