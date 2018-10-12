Праздник на песчаных улицах Аграбы. На YouTube-канале "Disney Россия" выложен первый тизер-трейлер фильма "Аладдин"

В комментариях к ролику ностальгируют 30-летние поклонники истории Аладдина, что объяснимо - кадры тизера напоминают всеми любимый мультфильм 1992 года. На первых секундах мы видим пустыню в окрестностях Аграбы и сам город вдалеке. Над ним пролетает потрепанный попугай Яго. А самого Аладдина мы встречаем в сцене с Пещерой Чудес. Он тянет руки к заветной лампе Джинна, где спрятался Уилл Смит.Актер недавно поделился первым постером в своем профиле Facebook. На нем изображена лампа сказочного существа. Надпись под лампой гласит: "Выбирай с умом".За режиссерским креслом - британский султан Гай Ричи. Актерский состав стал известен в прошлом году.Очередной ремейк диснеевской классики, как и оригинал, рассказывает о приключениях воришки Аладдина. Он добивается руки и сердца принцессы Жасмин. Но у коварного Джафара есть планы на Аладдина. Злодей хочет его руками достать лампу Джинна."Аладдин выйдет" 24 мая 2019.