В Чеченской Республике российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову, одержавшему победу нал ирландцем Конором Макгрегором, присвоено звание Почетный гражданин города Грозного.

В Чеченской Республике российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову, одержавшему победу над ирландцем Конором Макгрегором, присвоено звание "Почетный гражданин города Грозного".Кроме того, Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова подарил спортсмену автомобиль, сообщает ТАСС.Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что дал в честь Хабиба Нурмагомедова торжественный ужин, передает "Интерфакс". Он подчеркнул, что его гость – один из великих бойцов смешанных единоборств современности: 27 боев и 27 побед, в том числе, над самыми именитыми соперниками.