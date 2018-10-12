В настоящее время существует огромное количество типов холодильного оборудования.

По принципу предназначения



Торговые охладительные установки. Эта разновидность установок применяется в барах, кафе, ресторанах, магазинах и супермаркетах. В таких помещениях оборудование предназначено для того, чтобы хранить продукты для питания и реализации. Особенность таких установок – очень маленькая мощность. Она составляет лишь 1 КВт. Для того, чтобы хранить продукцию, такой мощности вполне хватает. Установку не заметить трудно. Подойдя к молочной продукции или мясному отделу, перед человеком оказывается подобный экземпляр. Данный вид особенно актуален в жаркое время года, когда нужно сохранить по максимуму качество продуктов и их внешний вид.



Промышленные охладительные установки. Они отличаются от первого вида силой мощности. Промышленные агрегаты рассчитаны на то, чтобы работать на мощности, равной 6 КВт. Охладительные системы в основном предназначены для процесса производства, либо применяют их для хранения уже готовой продукции. Такой агрегат можно увидеть на больших предприятиях, заводах и фабриках, где выпускаются продукты, а потом поступают в магазины. Такие системы, как правило, размещаются в холодильной комнате, которая находятся на заводах и фабриках.



Бытовые охладительные установки. Такие системы есть в каждом доме без исключения. Это любимый всеми женщин помощник – обыкновенный холодильник. Что касается мощности, то бытовой холодильник может потреблять всего лишь несколько КВт. Для дома это выгодно вполне, так как затраты за электричество на семейный бюджет практически не влияют. Применять подобные системы удобно и комфортно. Тут нужно еще обратить внимание на вот такой момент – количество звездочек. Чем больше их, тем больше диапазон температур.



По принципу работоспособности

В настоящее время существует огромное количество типов холодильного оборудования, с которым вы можете ознакомиться на данном сайте , который специализируется на холодильном оборудовании. Главное их назначение – хранение продуктов питания, которые имеют свойство быстро портиться. Но эта функция расширилась сегодня. Сейчас холодильные системы могут на продолжительное время обеспечивать сохранность продукции, плюс сберегают разнообразные товары для человеческих нужд.Рассматривая классификацию данных установок невозможно выделить одну единую, поскольку они разделяются на некоторые категории по таким подвидам: по принципу предназначения, принципу работоспособности, виду применяемого хладагента.Рассмотрим каждый подвид более детально.В этом подвиде разобраться очень легко. Он разделяется на три типа:

Данный тип классификации основывается на том, как работает аппарат. Сейчас в продаже есть три категории холодильного оборудования, которые делятся именно по принципу работы:



Компрессионные. Данный принцип работы есть в обыкновенном бытовом холодильнике. Система работает так: вещество, которое выделяется хладагентом, сжимается. Различают аммиачные и фреоновые. Все зависит от применяемого вещества.



Пароконденсационные. Основа работы – замкнутый цикл. Оборудование поглощает с окружающей среды нужное количество тепла. После этого, полученные частички пара обрабатываются, конденсируясь на стенках системы. Данный процесс повторяется снова и снова не прерываясь.



Абсорбционные. Компонент, который заложен в охладительной системе, обрабатывается при помощи хладагента. Этот вид очень востребован и популярен, поскольку он обладает почти идеальными эксплуатационными показателями, работая без перебоев. К достоинствам также относится легкость в работе и уходе. Почти не слышен шум от работы, что делает систему комфортной. Однако на большое количество положительных сторон, в таком оборудовании присутствуют и заметные минусы. Например, системы, как правило, имеют большие габариты, а для активного процесса оборудование затрачивает очень много воды.



Следует упомянуть еще одну классификацию холодильного оборудования. Различают мобильные и стационарные варианты. Стационарные системы имеют большие размеры. Их, как правило, размещают на одном месте и со временем не передвигают, поскольку это очень сложно. Мобильные системы наоборот – очень легко передвигаются и устанавливаются. Несмотря на место расположения и расстояние, куда данное оборудование транспортируется, эффективность его работоспособности не уменьшается.

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