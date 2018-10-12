Значительная часть выплат связана с окончанием срока действия трехлетних договоров инвестиционного страхования жизни

Значительная часть выплат связана с окончанием срока действия трехлетних договоров инвестиционного страхования жизниЗа девять месяцев 2018 года компания ВТБ Страхование жизни выплатила клиентам 2,7 млрд рублей. Значительная часть выплат связана с окончанием срока действия трехлетних договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Сумма компенсации клиентам в результате наступления экстренных страховых случаев составила 46 млн рублей.Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал:«Продукты страхования жизни позволяют не только накопить и приумножить капитал, но и обеспечить финансовой защитой на случай серьезных ситуаций. Программы покрывают риски, связанные с жизнью и здоровьем. Размер страховых выплат может значительно превышать сумму вложенных средств. К примеру, в этом году размер самой крупной компенсации составил 7,4 млн рублей – это в 1,5 раза больше собственных средств клиента».