Алана Мамаева исчезла из соцсетей. Жена футболиста пропала
после угроз неизвестного, который шантажировал ее интимным видео.
Алана Мамаева исчезла из соцсетей. Жена футболиста пропала
после угроз неизвестного, который шантажировал ее интимным видео.
Страница Аланы Мамаевой в соцсети Instagram недоступна.
Микроблог удален. Ранее жена футболиста Павла Мамаева заявляла, что в комментариях и личных сообщениях получает
угрозы физической расправы, передает RT.
Dni.Ru сообщали о том, что неизвестный
взялся шантажировать 29-летнюю Алану в одном из популярных мессенджеров.
Вымогатель пригрозил опубликовать интимное видео супругов, если она не заплатит
деньги.
Не получив ответа, незнакомец принялся запугивать Мамаеву:
он пообещал сделать невыносимой жизнь ее мужа в тюрьме и даже убить – якобы у
него большие связи. Алана выложила переписку с шантажистом в Instagram, но
вскоре удалила свою страницу.
Накануне Тверской суд Москвы арестовал на два месяца нападающего
"Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара"
Павла Мамаева. Дебоширы могут получить по три года тюрьмы.
Футболисты утром 8 октября устроили драку в
"Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники
Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и
сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.
Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компания
избила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у
гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой
травмой. в Драке участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также
задержан.