Алана Мамаева исчезла из соцсетей. Жена футболиста пропала после угроз неизвестного, который шантажировал ее интимным видео.

Алана Мамаева исчезла из соцсетей. Жена футболиста пропалапосле угроз неизвестного, который шантажировал ее интимным видео.Страница Аланы Мамаевой в соцсети Instagram недоступна.Микроблог удален. Ранее жена футболиста Павла Мамаева заявляла, что в комментариях и личных сообщениях получаетугрозы физической расправы, передает RT.Dni.Ru сообщали о том, что неизвестныйвзялся шантажировать 29-летнюю Алану в одном из популярных мессенджеров.Вымогатель пригрозил опубликовать интимное видео супругов, если она не заплатитденьги.Не получив ответа, незнакомец принялся запугивать Мамаеву:он пообещал сделать невыносимой жизнь ее мужа в тюрьме и даже убить – якобы унего большие связи. Алана выложила переписку с шантажистом в Instagram, новскоре удалила свою страницу.Накануне Тверской суд Москвы арестовал на два месяца нападающего"Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара"Павла Мамаева. Дебоширы могут получить по три года тюрьмы.Футболисты утром 8 октября устроили драку в"Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновникиМинпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове исотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компанияизбила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее угостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговойтравмой. в Драке участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который такжезадержан.