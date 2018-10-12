Арестованного футболиста Павла Мамаева ждут новые
неприятности. Его жене Алане грозят публикацией интимных видео, если она
немедленно не перечислит вымогателям немалую сумму.
Арестованного футболиста Павла Мамаева ждут новые
неприятности. Его жене Алане грозят публикацией интимных видео, если она
немедленно не перечислит вымогателям немалую сумму.
Неизвестный шантажирует 29-летнюю Алану в одном из
популярных мессенджеров. Вымогатель угрожает опубликовать интимное видео
супругов, если она не заплатит деньги. Не получив ответа, незнакомец принялся
запугивать Мамаеву: он угрожает сделать невыносимой жизнь ее мужа в тюрьме и
даже его убить – заявляя, что у него большие связи.
Переписку с шантажистом жена Мамаева выложила на своей
странице в Instagram.
Днем ранее Павла Мамаева и Александра Кокорина допросили в
полиции, после чего задержали на 48 часов. В отношении спортсменов, устроивших
несколько драк в Москве, возбуждено уголовное дело по статье
"Хулиганство" – им грозит до семи лет лишения свободы.
Футболисты с большой компанией утром 8 октября устроили
драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались
чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по
голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.
Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компания
избила водителя ведущей Первого канала, который ожидал Ольгу Ушакову у
гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой
травмой.
Команды, в которых играли дебоширы – "Зенит" и
"Краснодар" – заявили, что разорвут контракты с футболистами.
Действия спортсменов резко осудили в РФС и в российской Премьер-лиге.