Арестованного футболиста Павла Мамаева ждут новые неприятности. Его жене Алане грозят публикацией интимных видео, если она немедленно не перечислит вымогателям немалую сумму.

Арестованного футболиста Павла Мамаева ждут новыенеприятности. Его жене Алане грозят публикацией интимных видео, если онанемедленно не перечислит вымогателям немалую сумму.Неизвестный шантажирует 29-летнюю Алану в одном изпопулярных мессенджеров. Вымогатель угрожает опубликовать интимное видеосупругов, если она не заплатит деньги. Не получив ответа, незнакомец принялсязапугивать Мамаеву: он угрожает сделать невыносимой жизнь ее мужа в тюрьме идаже его убить – заявляя, что у него большие связи.Переписку с шантажистом жена Мамаева выложила на своейстранице в Instagram.Днем ранее Павла Мамаева и Александра Кокорина допросили вполиции, после чего задержали на 48 часов. В отношении спортсменов, устроившихнесколько драк в Москве, возбуждено уголовное дело по статье"Хулиганство" – им грозит до семи лет лишения свободы.Футболисты с большой компанией утром 8 октября устроилидраку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказалисьчиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом поголове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компанияизбила водителя ведущей Первого канала, который ожидал Ольгу Ушакову угостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговойтравмой.Команды, в которых играли дебоширы – "Зенит" и"Краснодар" – заявили, что разорвут контракты с футболистами.Действия спортсменов резко осудили в РФС и в российской Премьер-лиге.