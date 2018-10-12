Часть выигрыша он решил подарить дочерям, а также какую-то сумму он планирует потратить на замену машины

Часть выигрыша он решил подарить дочерям, а также какую-то сумму он планирует потратить на замену машиныЖитель Владимирской области Михаил Портнов – настоящий счастливчик. Он выиграл в государственную лотерею и стал обладателем коттеджа за 1 миллион рублей.Михаил часто участвует в лотереях. Он рассказал, что обычно старается смотреть трансляции тиражей, но в этот раз пропустил. Результаты проверил на сайте: 2 билета оказались без выигрыша, а с третьим повезло!«Последний год мне сны вообще не снились, а несколько дней до выигрыша их стало много и все очень яркие. Они были связаны с какими-то заботами. И правда, теперь у меня забот будет немало!» - поделился мужчина с журналистами «».Часть выигрыша Михаил решил подарить дочерям. Также какую-то сумму он планирует потратить на замену машины.Несмотря на крупный выигрыш, счастливчик не перестанет участвовать в лотереях. По его словах, это некое хобби, которое приносит удовольствие.