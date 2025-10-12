Ресторан «Ермак» сегодня загорелся в Муроме. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 18.49. Пламя охватило кровлю на площади 800 кв.м. Огонь приехали тушить 27 спасателей на 9 единицах

Ресторан «Ермак» сегодня загорелся в Муроме. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 18.49. Пламя охватило кровлю на площади 800 кв.м. Огонь приехали тушить 27 спасателей на 9 единицах спецтехники. Информация о погибших и пострадавших не поступала, сообщают в пресс-службе МЧС области. UPD на 22.37: Сотрудники МЧС России не дали огню перекинуться на соседние здания.