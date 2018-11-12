Артист сбросил уже 40 килограммов. И намерен продолжать бой с лишним весом.

Артист сбросил уже 40 килограммов. И намерен продолжать бой с лишним весом.Поклонники Александра Семчева глазам не поверили, увидев, как сегодня выглядит артист – он просто высох! Люди забилитревогу: мол, их любимец серьезно болен. Кто-то даже предположил, что у Александра проблемыс сердцем."Да, я действительно значительнопохудел, но спешу всех успокоить:корни не в каком-то заболевании,а в правильном питании, – признался певец. – О конечном результате пока говорить рано.Не знаю, надолго ли меня еще хватит,но на данный момент избавился ужеот 40 килограммов. Как? Отказалсяот булок, жареного... Перешел исключительно на здоровую пишу, сталчаще есть, но небольшими порциями".Рассказал актер и о диете: "Обычно варю куриную грудку, а к нейгарнир – порция размером с кулак.Еще в борьбе с моим запущенныможирением важны витамины. Их получаю из свежих овощей и фруктов".При это Семчев, как выяснил , принципиально отказался от советовтренеров и диетологов. "В первую очередь, худею для себя,во вторую —для работы, – сообщил Александр. – Мне повезло что не люблю сладкое, с ним расстался с легкостью".Прежде вес артиста составлял 180-200 килограммов. Но сегодня он весит около 150. И намерен продолжать борьбу с полнотой. У него есть сила воли. К тому же Семчев делает все по науке – изучил специальную литературу, подобрал себе правильный сбалансированный рацион. И теперь ему предстоит поменять весь гардероб – Александр усыхает и прежние вещи ему не подходят.Ранее так же стремительно похудела капитан команды КВН "Город Пятигорск" Ольга Картункова. "Вместо прежнего 151 килограмма теперь я вешу всего 90! – гордо сообщила актриса. – Признаюсь, было непросто, но я ведь давно борюсь с фигурой. Я полностью отказалась от сладкого, исключила из рациона хлеб, перешла на раздельное питание. Ела маленькими порциями – по пять-шесть раз в день, в основном фрукты, овощи, куриную грудку. Результат за год – минус 61 килограмм. Стало легче ходить, ушла одышка, перестали болеть суставы".