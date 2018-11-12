Поймал как-то мужик золотую жабу, а та ему и говорит:
- Отпусти меня, мужик, я твое желание исполню.
Будучи человеком высокой нравственности, тот попросил прекратить кровопролитие в Чечне, гибель молодых парней. На что жаба ему отвечает:
- Мужик, я ведь только жаба, а не рыбка золотая, проси чего-нибудь попроще.
- Ну тогда сделай из моей страшной и злой жены молодую, красивую и желанную девушку.
- Это можно! Только мне ее фотография нужна.
Мужик достал из кармана фото и дал жабе, та долго, не отрываясь, смотрит на фотографию, после чего задумчиво говорит:
- А что ты там про Чечню говорил?..
еще анекдот!