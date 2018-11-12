Жительница Малибу, Ребекка Хакет, спасаясь от огня, поехала по трассе Кенен-Дам-Роуд. Путь ее пролегал сквозь горящий лес и задымленные туннели. Казалось, что вокруг пылает даже сам воздух, — вспоминала она, комментируя свое смертельно опасное приключение.

Калифорния пылает вот уже пять дней подряд. Пожары унесли жизни 32 человек. В одном только Парадайзе сгорело около 6700 строений, в основном — жилых домов. Более 150 тысяч жителей уже эвакуировано, и еще столько же людей покинут свои дома в самое ближайшее время.Жительница Южной Калифорнии Ребекка Хакет, спасаясь от огня, поехала по трассе Кенен-Дам-Роуд в сторону океана и внезапно оказалось в самом эпицентре пожара. Ее путь пролегал через полыхающий лес и короткие подземные туннели."Казалось, что вокруг пылает даже сам воздух воздух", — вспоминала она, комментируя свое смертельно опасное приключение.В настоящее время в Калифорнии продолжают гореть три крупных очага пожаров, на севере выжженная площадь составляет более 44 тысяч гектаров, на юге штата — почти 34 тысячи. Сейчас пожар занимает более тысячи квадратных километров.До этого считалось, что самый разрушительный пожар в Калифорнии случился в 1933 году, когда огонь унес жизни 29 человек.