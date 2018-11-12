Американский военный истребитель F/A-18 упал в море с авианосца Рональд Рейган. Инцидент произошел рядом с Окинавой. Оба пилота спасены.

Американский военный истребитель F/A-18 упал в море с авианосца "Рональд Рейган".Инцидент произошел в 300 километрах от острова Китадайто (японская префектура Окинава). Как сообщает ТАСС, оба пилота спасены.Это не первое ЧП на авианосце. В октябре вертолет MH-60 Seahawk упал на палубу сразу после взлета. А в ноябре 2017 года транспортный самолет C-2 на подходе к авианосцу рухнул в Тихий океан. Причиной крушения стал отказ двигателя.На Окинаве находится основная часть американских военных объектов в Японии. Местные власти требуют сокращения присутствия США и пересмотра соглашения о статусе их войск в стране. Жители обеспокоены тем, что военные объекты расположены рядом с домами.