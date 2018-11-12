Анатолий Белый в Судьбе человека рассказал, что встретил Марину Голуб, когда в его актерской судьбе было полное затишье. Несмотря на разницу в возрасте, вместе они прожили 12 лет, у актера начался творческий подъем, а потом Белый ушел к другой. Успел ли он попросить прощения у Марины до ее гибели?

Анатолий Белый встретил Марину Голуб, когда в его актерской судьбе было полное затишье. Но вместе с ней при шла в жизнь и профессиональная востребованность, и большая любовь, несмотря на разницу в возрасте.Они вместе работали в театре "Шалом", между ними завязался страстный роман, а потом актеры поженились."Это страница моего становления: и мужского, и профессионального", – признается Белый.Вместе они прожили 12 лет, а потом расстались: Анатолий полюбил другую женщину. В той семье у него родилось двое детей.У Марины Голуб жизнь тоже стала налаживаться. А в октябре 2012 года произошла автокатастрофа, в которой актриса погибла.Тогда Анатолий бросил все дела, отменил съемки, чтобы проводить в последний путь женщину, которая была важной частью его судьбы.Успел ли Анатолий поговорить и помириться с Мариной до ее ухода из жизни? Попросил ли у нее прощения? Почему взял псевдоним, и какая у него настоящая фамилия? Как помогала Марина Голуб Белому справляться с депрессией, когда его не утверждали на роли, и какой позитивный смысл видит в "несчастной любви", которая была у него до встречи с Голуб?Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – актер Анатолий Белый.