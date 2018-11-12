Певица Ани Лорак обратилась к многочисленным поклонникам. Популярная исполнительница объявила, что завершила свои гастроли и поблагодарила за внимание и любовь.

Певица Ани Лорак обратилась к многочисленным поклонникам. Популярная исполнительница объявила, что завершила свои гастроли и поблагодарила за внимание и любовь.Последние месяцы Ани Лорак кочевала по стране со своим грандиозным шоу DIVA. В рамках гастролей певица презентовала новую музыкальную композицию "Сон", которую многие слушатели сочли недвусмысленным намеком на проблемы в семейной жизни самой Ани Лорак.Наконец шоу подошло к концу. Об этом объявила сама популярная исполнительница. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала видео, сделанное из различных отрывков выступлений Ани в разных городах."❤️ Вот и подошел к концу наш тур в этом году. Спасибо всем, кто побывал на наших шоу. Это было незабываемо!" – поблагодарила Лорак поклонников. Фанаты не остались в долгу. "Крутая", "Это было круто! Спасибо вам Каролина) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Приезжайте к нам на Аляску! Обязательно посетим ваш концерт", "Спасибо вам огромное, вы просто божественны❤️", "Спасибо огромное, что выложили видео с моей любимой песней!!!! 🔥🔥🔥 Снова с нетерпением ждем в Оренбурге 🌟🌟🌟🌟", "это было самое лучшее шоу", – высказались пользователи Сети.Отметим, что не все концертные наряды Ани Лорак понравились фанатам. К примеру, недавно певица попала под град критики, опубликовав фотографию, на которой позирует в концертном костюме с внушительным декольте и растительным узором. Собственно, к рисунку у подписчиков и возникли вопросы: якобы артистка перестаралась с провокацией и ударилась в пошлость. Особенно их возбудил цветок на причинном месте певицы.