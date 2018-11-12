В казахстанском Актау завершился чемпионат мира по Ашихара-каратэ. Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, вернув себе титул сильнейшей на планете, который в последние годы удерживала команда Румынии.

В казахстанском Актау завершился чемпионат мира по Ашихара-каратэ. Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, вернув себе титул сильнейшей на планете, который в последние годы удерживала команда Румынии.На счету россиян 57 медалей (18 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых), на втором месте сборная Румынии (42 награды и 11 золотых), третьими стали хозяева турнира из Казахстана (19 медалей и 4 золота). Лучшим бойцом чемпионата признан член нашей сборной, воспитанник клуба "Ашихара каратэ АРЕТИ " Александр Иванов, а российский судья Шахмурза Шахмурзаев признан лучшим рефери турнира.В этом сезоне на чемпионате присутствовал президент организационного комитета Ашихара-каратэ — Канче Ашихара Хиденори, сын основателя стиля. Турнир проходил в трех дисциплинах: кумите и кумитэ фул контакт (с ударами руками в голову), ката соло и ката командное. В Чемпионате мира участвовали спортсмены из 20 стран.Следует отметить, что на сей раз особенно хорошо выглядел ряд стран Азии – Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Афганистан, а также европейский Азербайджан, где в этом стиле всегда были сильные бойцы. Сборную России представляли 65 лучших спортсменов со всей страны, из которых 24 бойца – воспитанники клуба "Ашихара каратэ АРЕТИ", на счету которых 28 медалей, из них 7 золотых."Победа во многом стала возможна благодаря основателю нашего клуба Игорю Макарову, продолжающему поддерживать российский спорт, — сказал главный тренер сборной России и клуба "Ашихара каратэ АРЕТИ" Валерий Рыжков. – Именно президент компании "АРЕТИ" организовал наше участие в турнире и дал возможность подготовиться к нему"."Мы создали школу "Ашихара каратэ АРЕТИ" в 1995 году, через четыре года после появления этого стиля в России, — сказал Игорь Макаров. – За это время клуб стал ядром национальной сборной России, воспитав много талантливых спортсменов. Мы стараемся максимально поддерживать его, создавая условия для тренировок и участия в турнирах. И я рад констатировать, что это дает свои плоды – наша команда каждый год подтверждает, что является одной из лучших в мире".