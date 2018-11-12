Дни.ру продолжают серию публикаций, разоблачающих украинские фейки про трассу через Керченский пролив. Мы уже опровергали клевету наших небратьев, утверждавших, что Крымский мост обрушится из-за плохих грунтов, сильных ветров и ледоходов. Настала пора вывести на чистую воду тех, кто предсказывал разрушение трассы из-за мощного землетрясения в районе Керченского пролива. Как всегда, за комментариями мы обратились в инфоцентр Крымский мост.

"Дни.ру"продолжают серию публикаций, разоблачающих украинские фейки про трассучерез Керченский пролив. Мы уже опровергали клевету наших "небратьев",утверждавших, что Крымский мост обрушится из-за плохих грунтов, сильныхветров и ледоходов. Настала пора вывести на чистую воду тех, кто предсказывал разрушение трассы из-за мощногоземлетрясения в районе Керченского пролива. Как всегда, за комментариямимы обратились в инфоцентр "Крымский мост".Какнеоднократно отмечали украинские СМИ, трасса находится на стыкенескольких тектонических плит. Их движение приводит к мощным землетрясениям, следующее из которых прогнозируется в ближайшие 50 лет. Подземные толчки, полагают в Незалежной, могут стать одной из причин разрушения дороги.В инфоцентре "Крымский мост" признали: землетрясениесилой до 9,3 балла в районе Керченского пролива возможно, но не чаще,чем раз в две тысячи лет. Посему вероятность того, что столь мощные толчки произойдут в наши дни, – ничтожная. Тем не менее при проектировке моста инженеры учитывали и этот момент."Все конструкции моста разработаны с учетом возможных землетрясений, – рассказали "Дни.ру" в инфоцентре"Крымский мост". – Изучением сейсмики и грунтов в районе строительствамоста занимались исследователи Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта иМГУ им. М.В. Ломоносова. Рекомендации ученых были учтены в проектныхрешениях. Инженеры разработали комплексную антисейсмическую защитумоста".Эксперты инфоцентраотметили, что под каждой опорой трассы создан "пучок" или "куст свай"."То есть каждая свая погружена под нужным уклоном. Опора с таким свайнымфундаментом более устойчива при колебаниях. Между автодорожнымиопорами и пролетами установлены специальные антисейсмические устройства,которые работают по принципу ремней безопасности в автомобиле. Вспокойном состоянии они позволяют металлическим пролетам "дышать" вслучае температурных расширений металла, а если происходят резкие исильные толчки, они жестко фиксируют конструктив, обеспечивая егоцелостность.Конечно,на асфальте могут появиться трещины и дорожное полотно потребуетремонта, но сам мост не рухнет, – уверяют специалисты.Напомним,движение по автомобильной части трассы открыл в мае этого годапрезидент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченскийпролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение длявсех автомобилистов.целом с момента запуска автомобильного движения по Крымскому моступроехали три миллиона транспортных средств. За один только сентябрь –почти 500 тысяч автомобилей. Преобладающим было таманское направление: сполуострова на материк проехали 260 тысяч автомобилей.Сейчас продолжается строительство железнодорожной части моста. Уже в следующем году поезда черезКрымский мост свяжут Симферополь и другие города полуострова с Москвой,Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.настоящий момент рабочие завершили сооружение опоржелезнодорожной части. Всего их – 595. Председатель совета директоровгенерального подрядчика возведения моста, компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберготметил, что на некоторых участках сваи погружены более чем на стометров. Кроме того, готовы 307 конструкций, которые поэтапноустанавливаются на пролетные строения Крымского моста.