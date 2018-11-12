В Кубке России среди женских команд определились все участники Финала четырех. Последними в четверку сильнейших вышел действующий чемпион России и Евролиги екатеринбургский УГМК. Клуб из столицы Урала выиграл у московского МБА – 99:74.

В Кубке России среди женских команд определились все участники "Финала четырех". Последними в четверку сильнейших вышел действующий чемпион России и Евролиги екатеринбургский УГМК. Клуб из столицы Урала выиграл у московского МБА – 99:74.Лучшей в составе УГМК стала Вадеева, которая набрала 23 очка, совершила 11 подборов и 6 результативных передач. У проигравшей стороны команды за собой вела Низамова, на счету которой 21 набранное очко, однако в этот день сработало правило "один в поле не воин"."Финал четырех" пройдет 22 и 23 декабря и УГМК в полуфинальной встрече сыграет с подмосковной "Спартой энд К", в другом матче за выход в финал сыграют "Динамо" (Курск) и "Надежда" (Оренбургская область).