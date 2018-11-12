Мировые лидеры во время ланча в Елисейском дворце провели хорошую и продуктивную дискуссию, сообщили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп обсудил несколько ключевых проблем с президентом России Владимиром Путиным и лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель во время ланча в Елисейском дворце в Париже, который состоялся в воскресенье, 11 ноября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.Сегодня во время ланча президент был вместе с президентом Макроном, канцлером Меркель, президентом Путиным и многими другими лидерами, — приводит телеканал слова Сандерс. — Лидеры обсудили множество проблем, включая договор РСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею.У них была хорошая и продуктивная дискуссия во время двухчасового ланча, — добавила Сандерс.Ранее Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос, удалось ли ему пообщаться с Трампом в Елисейском дворце. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что президенты США и России поприветствовали друг друга, но возможности переговорить у них не было.Мировые лидеры собрались в Париже для участия в мероприятиях, посвященных столетию ​окончания Первой мировой войны.