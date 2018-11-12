В Вестминстерском аббатстве прошла служба в память о завершении Первой Мировой войны. На торжественное мероприятие были приглашены солдаты, политики и простые люди, заставшие ужасы того времени. Не обошлось мероприятие и без членов королевской семьи.

В Вестминстерском аббатстве прошла служба в память о завершении Первой Мировой войны. На торжественное мероприятие были приглашены солдаты, политики и простые люди, заставшие ужасы того времени. Не обошлось мероприятие и без членов королевской семьи.На службе присутствовали принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон, принц Чарльз и с герцогиней Камиллой, а также Меган Маркл с принцем Гарри. Последние отличились особенно.Герцог и герцогиня Сассекские пришли на траурную церемонию, как на светский раут. Гарри был одет в темно-синий костюм с бордовым галстуком. Меган выбрала для посещения церкви блузку с неподобающим случаю вырезом, оголяющим плечи, и юбку, в тон костюму мужа. На голове актрисы красовалась кокетливая шляпка, а на ногах – туфли на огромной шпильке.Фотографии со службы разместил на своей странице в Instagram Кенсингтонский дворец. В комментариях к посту британцы устроили словесную баталию. Хоть герцогиня Сассекская и пыталась вести себя скромно, опустив глаза к полу, ее наряд вызвал бурю негодования. Меган снова назвали неотесанной простолюдинкой. Защитники же Маркл отметили, что несмотря на голые плечи, герцогиня была одета великолепно и ничем ее вид не мог оскорбить собравшихся в аббатстве.Напомним, принц Гарри и Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года. Торжественная церемония, которую провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, состоялась в часовне Святого Георга. 15 октября во время зарубежного турне герцог и герцогиня Сассекские объявили, что ждут первенца.