Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, который в субботу, 10 ноября, нокаутировал британца Тони Белью, продолжит покорять супертяжелый вес. В промоутерской компании Matchroom Boxing ему подбирают соперников среди супертяжей.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, который в субботу, 10 ноября, нокаутировал британца Тони Белью, продолжит покорять супертяжелый вес. В промоутерской компании Matchroom Boxing ему подбирают соперников среди супертяжей.Президент Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал, как минимум, пятерых реальных претендентов на бой с Усиком после его победы над Белью: "Диллиан Уайт и Дерек Чисора проведут матч-реванш в декабре. И я хотел бы, чтобы Усик был в рингсайде. Еще есть Александр Поветкин, Джозеф Паркер и Джарелл Миллер".При этом промоутеры Усика и сам атлет не скрывают, что главной целью для уроженца Крыма станет бой с чемпионом мира в тяжелой весовой категории британцем Энтони Джошуа. "Теперь для Усика доступно много боев, — цитирует Хирна издание The Independent. – После такой победы он должен стать очень популярным в Великобритании".В свою очередь, менеджер Усика Александр Красюк отметил: "Хирн может организовать любой, самый великий бой. Я считаю, что Усику необходим поединок против Джошуа".