Российский боксер Артур Бетербиев, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации в полутяжелом весе, не выйдет на ринг 15 декабря против американца Джо Смита. Бой перенесен предположительно на конец февраля.

Российский боксер Артур Бетербиев, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации в полутяжелом весе, не выйдет на ринг 15 декабря против американца Джо Смита. Бой перенесен предположительно на конец февраля.Инициатива переноса матча исходила от команды россиянина, чей тренерский штаб во главе с Марком Рэмзи посчитал, что после защиты своего титула в бою с Каллумом Джонсоном у нашего боксера для подготовки к новой встрече будет всего один месяц, что недостаточно для качественной работы.Рэмзи предложил отсрочить защиту, поскольку Бетербиев лишь недавно вернулся из отпуска и приступил к серьезной работе, сообщает Boxingscene. Встреча Бетербиева со Смитом должна была состояться в андеркарде боя Сауль Альварес – Рокки Филдинг.