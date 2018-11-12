На днях певица Нюша родила дочь. Новоиспеченный дедушка Владимир Шурочкин рассказал о внучке и состоянии ее отца.

На днях певица Нюша родила дочь. Новоиспеченный дедушка Владимир Шурочкин рассказал о внучке и состоянии ее отца.Владимир Шурочкин оказался одним из первых, кому счастливая Нюша показала фото новорожденной дочери. По мнению Владимира, девочка похожа на певицу. "Мне прислали фотографию. Она очень похожа на Нюшу. Я хорошо помню, какой дочь была в детстве, поэтому и кажется, что малышка – ее копия. Сейчас привыкаю к новому статусу, пытаюсь разобраться в чувствах. Испытываю такую любовь, которая распространяется на весь мир. Крылья выросли!" – поделился счастьем Шурочкин.Мужчина признался, что пока лично не может увидеть малышку. У Владимира проблемы с загранпаспортом, а Нюша с мужем Игорем Сивовым находятся в Америке. "У меня украли загранпаспорт с американской визой. Придется получать ее заново. Сейчас запишусь на собеседование, надеюсь, до Нового года съезжу в гости, подержу внучку на руках", – выразил надежду отец Нюши.Шурочкин отметил, что пока они с наследницей не обсуждали рабочие дела, также неизвестно, когда Нюша вернется на сцену. По мнению Владимира, все зависит от новорожденной крохи. "Первые роды – это, как правило, тяжело, были некоторые сложности. А для Игоря, который находился с Нюшей в такой ответственный момент – вообще большое потрясение. Считаю, что для мужчин полезно видеть процесс. А то они думают: раз – и вот ребенок. Но все далеко не так просто", – цитирует Владимира Шурочкина .Ранее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Нюша поблагодарила всех фанатов, поздравивших ее с рождением дочери. "Мои дорогие, огромное спасибо каждому, кто нас поздравил❤️ 😘 Отдыхаем, чувствуем себя хорошо и я, и малышка. Это просто волшебное время", – написала счастливая певица.