Боятся стать жертвами аварий. Село Крапивье Суздальского района на две части делит районная дорога. Поток транспорта на этом участке большой, а вот пешеходам ходить негде, людям приходится передвигаться по обочине, да еще и в кромешной тьме. На всё село работают всего несколько фонарей. Когда выходить на улицу селянам можно будет без опаски? Выясняем далее.

Боятся стать жертвами аварий. Село Крапивье Суздальского района на две части делит районная дорога. Поток транспорта на этом участке большой, а вот пешеходам ходить негде, людям приходится передвигаться по обочине, да еще и в кромешной тьме. На всё село работают всего несколько фонарей. Когда выходить на улицу селянам можно будет без опаски? Выясняем далее.(с. Крапивье, Суздальский р-н)"Село Крапивье, половина 7-го вечера. Пять фонарей в одном конце деревни и два в другом. То есть вот так вот, в темноте, от дома к дому мы и передвигаемся".С наступлением сумерек из дома в этом селе лучше не выходить - освещения на улицах почти нет. А ведь всего в десятке метров от домов идет районная дорога, она соединяет сразу несколько населенных пунктов. Движение здесь всегда интенсивное. Местные просто боятся, что кто-то из водителей не заметит в темноте пешехода, и тогда трагедии не избежать.Марина Шумилова, житель села: "Одна центральная улица, но на всю деревню у нас, наверное, фонарей семь. Сто домов у нас, а где-то около семи фонарей горят".Ирина Горшкова, житель села: "Движение у нас очень интенсивное, особенно, когда праздники в Суздале проходят, движение сплошным потоком. С той стороны едут московские гости, с этой стороны ивановские гости. Даже дорогу не перейти".Трасса проходит через весь населенный пункт по главной улице. Но рядом с проезжей частью нет даже тротуара, сельчанам, а среди них много детей, передвигаться приходится исключительно по обочине. Рядом с селом нет ни камер видеонаблюдения, ни постов ГАИ. Так что скорость перед населенным пунктом никто не сбрасывает.Ирина Горшкова, житель села: "У нас нет знака ограничения движения многотоннажного транспорта, и фуры ездят с такой скоростью, да еще и груженые, что у нас дома чашки трясутся и стекла звенят, и стены трескаются в домах".Жалобы на опасную дорогу люди писали в администрации всех уровней. К чиновникам у сельчан всего 2 просьбы: сделать для пешеходов тротуар и восстановить, наконец, в поселке освещение. Департамент ЖКХ людям ответил: дать свет на улице в срочном порядке должны местные чиновники. В сельской администрации уверяют, работы уже ведутся. Но почему поселок стоял в темноте? Проблемы с освещением перекидывают на электриков, мол, подключили электроснабжение в дома по новой схеме. А теперь прокладывать провода надо заново.Николай Курашкин, глава администрации МО Селецкое: "Нам нужно проводить свой световой кабель, мы уже изучали этот вопрос - это порядка 440 метров, 11 опор. Сейчас на данном этапе проект делаем, просматриваем, с заказчиками разговариваем. Я думаю, что сделаем в ближайшие... До конца месяца вряд ли у нас получится сделать, ну, в начале декабря, я думаю, вопрос решится".А вот проблема с тротуаром так быстро не решится. Здесь работать должны уже районные чиновники, причем на деньги из областного бюджета. Вопрос только в том, выделит ли финансы на строительство тротуара в селе Крапивье Департамент дорожного хозяйства? Заявку на проведение дорожных работ администрация района уже отправила. Люди надеются, что после этого материала чиновники все-таки примут правильное решение.