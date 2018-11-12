Ковровская пловчиха Анастасия Авдеева завоевала бронзу на дистанции 200 м на спине.

Ковровская пловчиха Анастасия Авдеева завоевала "бронзу" на дистанции 200 м на спине. Она участвовала в Чемпионате России по плаванию, который прошёл в Казани. Конкуренцию владимирской пловчихе составили 900 спортсменов. Чемпионат России является отборочным на чемпионат Мира. Он пройдёт в декабре. Попадёт ли наша землячка в состав российской сборной, станет известно в ближайшие дни.