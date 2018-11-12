Розыгрыш автомобиля в Instagram Ольги Бузовой окончился скандалом. На телеведущую подали заявление в полицию, обвинив ее в мошенничестве. Звезда пообещала страшно отомстить заявителям.

Розыгрыш автомобиля в Instagram Ольги Бузовой окончился скандалом. На телеведущуюподали заявление в полицию, обвинив ее в мошенничестве. Звезда пообещаластрашно отомстить заявителям.Автомобиль Mercedes-Benz Е-класса Ольга Бузова разыгрывала всвоем Instagram всентябре. По правилам, блогеры должны были заплатить от 50 до 100 тысяч рублейза участие, а взамен получить около 150 тысяч настоящих подписчиков. В итоге набралось 150 спонсоров и 12 миллионоврублей.Машину действительно получила 3 октября Любовь Теолани изВладимирской области. Однако другая участница гива подала заявление в главноеследственное управление МВД. Кристина Щъркова из Краснодара обвинила Ольгу Бузовув мошенничестве – она подробно описала, как перечислила 100 тысяч рублей накарту и стала жертвой аферы. По заявлению блогера назначена проверка.Адвокат Ольги Бузовой Сергей Жорин заявляет, что никакихнарушений со стороны телеведущей не было. По его словам, полиция просто неможет не принять заявление. Это действие направлено исключительно напривлечение внимания к тем людям, которые выступили с обвинением, приводитслова Жорина StarHit.Тем временем сама Ольга грозит блогерам, которые пишут нанее заявления, страшными карами. "В этот раз я решила идти до конца идобиться справедливого наказания для того, кто умышленно раздул этот скандал исделал все, чтобы нанести максимальный вред моей чести, достоинству и деловойрепутации", – заявила Бузова. Ольга обещает добиться "справедливогонаказания для виновных" и ждет встречи с ними в суде.