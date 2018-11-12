Виталина Цымбалюк-Романовская появилась на публике с Прохором Шаляпиным и объявила о том, какой важный день пережила. Пианистка предстала в новом статусе – певицы.

Виталина Цымбалюк-Романовская появилась на публике с Прохором Шаляпиным и объявила о том, какой важный день пережила. Пианистка предстала в новом статусе – певицы.Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин записали песенный дуэт. Музыкальную композицию артисты презентовали в Гостином дворе, в рамках мероприятия "Русский силуэт". На подиуме Прохор появился во всем белом, а Виталина – в длинном красном платье с коротким рукавом.Песню "Я больше не буду" специально для Цымбалюк-Романовской и Шаляпина написал Крис Брейтбург. Об этом сообщил сам певец, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовавший несколько видео с их совместного с Виталиной выступления.Пианистка призналась, что для нее это было очень ответственно. "Друзья, сегодня был очень важный для нас с @p_shalyapin день. Но обо всем по порядку. Я второй раз в жизни на подиуме – и снова в новом качестве (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила Виталина. Действительно, если недавно пианистка вышагивала по подиуму в качестве модели, то теперь она оказалась там в статусе певицы.Многочисленные поклонники пришли в неописуемый восторг от совместного детища Цымбалюк-Романовской и Шаляпина. "Замечательный дуэт! Красивая пара! Просто созданы друг для друга!", "Виталиночка, ты потрясаюшая женщина, сильная, смелая, умная, жественная, счастья море тебе желаю", "Красивые, молодые, талантливые, супер! 👏Приятно смотреть на вас. Вот кого хочется видеть на экране телевизора! Виталина молодец, достойное выступление", "Браво👍Прохор Вы супер вместе с Виталиной", "Вы с Виталиночкой прелесть. Так держать", – рассыпались в комплиментах Шаляпину и Цымбалюк-Романовской интернет-пользователи.