Вячеслав Цеповяз признал, что часть скандальных фотографий являются подлинными. Они были сделаны на Дне открытых дверей в колонии. Другие фотографии, по его словам, являются монтажом.

Вячеслав Цеповяз признал, что часть скандальных фотографий являются подлинными. Они были сделаны на Дне открытых дверей в колонии. Однако снимки, вызвавшие наибольший резонанс, по словам Цеповяза, являются монтажом и были взяты из семейного архива.Адвокат Эльбрус Муртазов рассказал ТАСС, что общественники, отслеживающие соблюдение прав заключенных, записали на видеообращение Цеповяза. Ролик пока не обнародован.Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы, позднее срок наказания сократили на два месяца. Недавно в интернете появились фотографии, на которых Цеповяз, находясь в колонии, ест крабов, икру и шашлык. Снимки датируются 2015 годом.В отношении сотрудников колонии было возбуждено уголовное дело. Цеповяза отправили в штрафной изолятор. Между тем первая проверка по данному факту не нашла нарушений в этих фотографиях.