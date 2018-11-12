5 ноября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Маши Лобовой из Ростова-на-Дону. У девочки врожденный порок сердца, обнаруженный в полтора года. С тех пор Маша находится под регулярным наблюдением ростовских кардиологов.

5 ноября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Маши Лобовой из Ростова-на-Дону. У девочки врожденный порок сердца, обнаруженный в полтора года. С тех пор Маша находится под регулярным наблюдением ростовских кардиологов. Ситуация оставалась стабильной, пока Маша не почувствовала себя хуже, начала быстро уставать, малейшая нагрузка стала для нее непосильной, появилась одышка и неприятные ощущения в области сердца. Кардиохирурги настаивают на срочной операции, которую готовы провести щадящим способом, не вскрывая грудную клетку.Рады сообщить: вся необходимая сумма (273 321 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru и rusfond.ru собрали 310 346 руб. Мама Маши благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".