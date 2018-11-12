Сотни людей посетили дом-музей Ивана Тургенева в первые дни после того, как его открыли после масштабной реставрации. Обновленная экспозиция, посвященная жизни и творчеству писателя, включает более тысячи экспонатов. Среди них - последний прижизненный портрет Тургенева, уникальные рукописи и раритетные издания его книг. Впервые открыт для посещения второй этаж, где находился кабинет литератора.

Сотни людей посетили дом-музей Ивана Тургенева в первые дни после того, как его открыли после масштабной реставрации. Обновленная экспозиция, посвященная жизни и творчеству писателя, включает более тысячи экспонатов. Среди них — последний прижизненный портрет Тургенева, уникальные рукописи и раритетные издания его книг. Впервые открыт для посещения второй этаж, где находился кабинет литератора.- Гений меры — а значит, гений культуры!О Тургеневе здесь — только так. Преемник Пушкина, один из богов литературного Олимпа того самого золотого века, вечный странник нашел приют в Москве: на Остоженке открыли музей Тургенева."Реставраторам пришлось восстановить — по чертежам, по воспоминаниям, в том числе по письмам Варвары Петровны, — подлинность этого дома", — рассказывает директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев.Варвара Петровна Тургенева — мать писателя — прожила в этом доме 10 лет. Полторы тысячи уникальных предметов эпохи переносят посетителей в середину XIX века: письма, рукописи, первые издания книг, картины. В том числе последний прижизненный портрет писателя — как выяснилось в ходе реставрации, руки художника Бурова."Художник при помощи своего неординарного подхода, при помощи черного подмалевка передал трагизм именно этого момента — последнего года жизни писателя", — объясняет художник-реставратор масляной станковой живописи Государственного музея А.С. Пушкина Елизавета Феронская.На рабочем столе порядок — Тургенев не терпел бардака. На шахматной доске застыли фигуры, а в спальне будто только что упал настольный портрет писателя — точнее, его в гневе разбила Варвара Петровна. Здесь время, запечатлев судьбы постояльцев, замерло.Оживить историю помогают мультимедийные панели, встроенные в интерьер — например, в виде зеркала. Посетителям рассказывают о ссоре матери и сына: Варвара Петровна не дает Тургеневу денег в знак неодобрения его романа с Полиной Виардо. Говорит, что нет у нее больше сына, и прогоняет его. Ответ писателя матери известен всем: им стал рассказ "Муму".Сейчас бы про Тургенева сказали: суперзвезда. Его знают и на родине, и в Европе. Его гонорары в разы больше, чем у других авторов. Публика обожает, некоторые коллеги завидуют — признают его филигранное владение словом."Каждое слово, каждая фраза имеет огромное значение у Тургенева! Там, где у Толстого, у Достоевского на нескольких страницах объясняется психологическое внутреннее состояние человека, у Тургенева это — в одной фразе или даже в одном слове!" — говорит заведующая Домом-музеем И.С. Тургенева Елена Полянская.Москва — Петербург — Париж — Берлин: он физически постоянно где-то, но мысленно — в родной Орловской губернии."Грубый камень — это русская земля, крестьянство. А полировка — это классическое европейское образование, которое он получал как раз в этом возрасте", — говорит соавтор проекта памятника И.С. Тургеневу Елена Казанцева.Памятник Ивану Сергеевичу установили рядом с музеем. Теперь все это вместе — Тургеневский квартал, подарок москвичам к 200-летию писателя.