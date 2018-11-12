Пресс-служба сборной России по футболу представила обновленную информацию относительно состояния здоровья игроков команды. Нападающий Артем Дзюба пропустит часть сбора и останется в Москве для лечения травмы коленного сустава.

Пресс-служба сборной России по футболу представила обновленную информацию относительно состояния здоровья игроков команды. Нападающий Артем Дзюба пропустит часть сбора и останется в Москве для лечения травмы коленного сустава.Отмечается, что форвард получил повреждение несколько дней назад и усугубил его во вчерашней игре "Зенита" с ЦСКА (0:2). Отмечается, что стабилизации состояния Дзюба вернётся в расположение сборной.Кроме того, пресс-служба сообщает, что у защитника "Краснодара" Сергея Петрова и полузащитника "Спартака" Романа Зобнина имеются некоторые проблемы с мышцами бедра. Они пройдут обследование, после которого тренерский штаб примет решение об их дальнейшем участии в сборе.Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов точно пропустит ноябрьский сбор национальной сборной России из-за травмы, полученной им в матче против "Зенита".