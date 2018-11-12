После матчей 14-го тура чемпионата России в футбольной премьер-лиге клубы и игроки ушли на небольшой перерыв, связанный с участием сборной страны в матчах против Германии и Швеции. Однако, сразу несколько ведущих футболистов не помогут национальной команде.

После матчей 14-го тура чемпионата России в футбольной премьер-лиге клубы и игроки ушли на небольшой перерыв, связанный с участием сборной страны в матчах против Германии и Швеции. Однако, сразу несколько ведущих футболистов не помогут национальной команде.Ранее стало известно, что на сбор для подготовки к играм 15 и 19 ноября не приедут два наших ведущих легионера – Александр Головин из "Монако" и Денис Черышев из "Валенсии". Оба пропускают последние по времени игры своих клубов из-за неприятных травм.На минувшей неделе стало известно, что сотрясение мозга, полученное в игре Лиги чемпионов, помешает прибыть в сборную армейцу Марио Фернандесу. И вот минувший игровой уикенд вывел из строя еще трех футболистов основного состава национальной команды.Капитан сборной Артем Дзюба из "Зенита" в игре с ЦСКА мог не выйти на поле, но появился в составе. Однако по ходу встречи был заменен и может не попасть в состав на игры в немцами и шведами.Московский "Спартак", проигравший в гостях "Уфе" (0:2), потерял сразу двух игроков уровня сборной: Роман Зобнин вообще на поле не появился из-за травмы мышц правого бедра, а Георгий Джикия был заменён, поскольку у него нестабильно повело себя ранее поврежденное колено.Кем и как будет заменять своих лидеров тренер национальной сборной Станислав Черчесов, станет известно, скорее всего, буквально накануне матча с Германией. Впрочем. Эта встреча носит характер товарищеской, а вот со шведами нам играть в рамках Лиги наций. И хотелось бы даже в отсутствие лидеров закрепить за собой первое место в группе турнира.