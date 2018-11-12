Прошедшая весной этого года проверка по скандальным фотографиям Цеповяза не нашла состава преступления, заявили в Общественной наблюдательной комиссии Амурской области. Фотографий нет в электронном виде, поэтому нельзя определить, где они были сделаны.

Первая проверка по скандальным фотографиям осужденного Вячеслава Цеповяза не нашла состава преступления. Об этом заявила председатель Общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова.Она рассказала, что проверка прошла еще в апреле 2018 года. Фотографиями тогда заинтересовалась Генпрокуратура, ФСИН и Следственный комитет. Однако состава преступления в материалах не нашли. Все дело в том, что фотографии, которые предоставила бывшая жена Цеповяза, были напечатанными. Если бы Цеповяз отправил их ей по почте или с помощью телефона, тогда бы они могли бы сохраниться в электронном варианте. Из-за этого невозможно точно определить место, где были сделаны снимки.По словам Охотниковой, в колонии есть кафе, в котором любой заключенный может приобрести продукты за свои деньги. В месяц заключенный может потратить от 7,2 до 9 тысяч рублей в месяц (в зависимости от условий содержания). Плюс к этой сумме может идти зарплата и социальные выплаты.Кроме того, Охотникова рассказала, что Цеповяз проживал в бараке улучшенного стандарта, только когда работал на пасеке с 2016 года. В таких бараках есть отдельные комнаты на два человека."Там находятся только те, у кого нет взысканий и кто задействован на работах. Неработающие заключенные проживают в обычных бараках", — пояснила "Интерфаксу" Охотникова.Всего у Цеповяза было 18 поощрений, из которых три отменены. С пасеки он был уволен в январе 2018 года по сокращению штатного расписания.По словам Охотниковой, из-за скандала с фотографиями и разводом у Цеповяза обострился гастрит, поэтому он не пошел на завтрак. Это расценили как нарушение режима и отправили их на трое суток в штрафной изолятор.Банда Цапков, в которую входил Цеповяз, убила 12 человек в станице Кущевской осенью 2010 года. Также на их счету многочисленные кражи и вымогательства. Главарь Сергей Цапок получил пожизненное, но умер в СИЗО от болезни.Цеповяз был осужден на 19 лет и 10 месяцев тюрьмы. Наказание он отбывает в исправительной колонии строгого режима N3 в Ивановском районе Амурской области. Ранее в Интернете появились фотографии, на который он жарит шашлык и ест крабов, находясь в заключении. В отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело.