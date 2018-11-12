Ангеле Меркель не удалось убедить пожилую француженку в том,
что она – канцлер Германии. 100-летняя мадам уверена, что беседовала с первой
леди Франции.
Ангеле Меркель не удалось убедить пожилую француженку в том,
что она – канцлер Германии. 100-летняя мадам уверена, что беседовала с первой
леди Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела
Меркель посетили несколько мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой
мировой войны. После одного из них – в коммуне Ретонд, где в 1918 году было
подписано Компьенское перемирие – лидеры двух стран побеседовали с публикой.
Среди собравшихся оказалась пожилая француженка. Эммануэль
Макрон с ней мило побеседовал, после чего женщина обратилась к стоящей рядом
Меркель. "Это вы мадам Макрон?", – спросила немецкого лидера
старушка. Меркель по-немецки ответила, что она – канцлер Германии, передает
французский канал BFMTV.
Несмотря на то, что Ангела Меркель повторила свой ответ на
нескольких языках, пожилая женщина так и ушла в уверенности, что общалась с
Брижит Макрон. Как отметили позже французские журналисты, первая леди Франции
на год старше Меркель – мадам Макрон исполнилось 65 лет. А пожилая француженка,
которая донимала канцлера ФРГ своими вопросами, справила свой 100-летний юбилей.
Тем временем в пресс-службе Белого дома сообщили, что во
время ланча в Париже американский лидер Дональд Трамп пообщался с президентом
России Владимиром Путиным, главой французского государства Макроном и канцлером
Германии Меркель. Лидеры обсудили договор РСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в
Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. Дискуссию во
время двухчасового ланча в пресс-службе назвали продуктивной.