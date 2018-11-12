Ангеле Меркель не удалось убедить пожилую француженку в том, что она – канцлер Германии. 100-летняя мадам уверена, что беседовала с первой леди Франции.

Ангеле Меркель не удалось убедить пожилую француженку в том,что она – канцлер Германии. 100-летняя мадам уверена, что беседовала с первойледи Франции.Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии АнгелаМеркель посетили несколько мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первоймировой войны. После одного из них – в коммуне Ретонд, где в 1918 году былоподписано Компьенское перемирие – лидеры двух стран побеседовали с публикой.Среди собравшихся оказалась пожилая француженка. ЭммануэльМакрон с ней мило побеседовал, после чего женщина обратилась к стоящей рядомМеркель. "Это вы мадам Макрон?", – спросила немецкого лидерастарушка. Меркель по-немецки ответила, что она – канцлер Германии, передаетфранцузский канал BFMTV.Несмотря на то, что Ангела Меркель повторила свой ответ нанескольких языках, пожилая женщина так и ушла в уверенности, что общалась сБрижит Макрон. Как отметили позже французские журналисты, первая леди Франциина год старше Меркель – мадам Макрон исполнилось 65 лет. А пожилая француженка,которая донимала канцлера ФРГ своими вопросами, справила свой 100-летний юбилей.Тем временем в пресс-службе Белого дома сообщили, что вовремя ланча в Париже американский лидер Дональд Трамп пообщался с президентомРоссии Владимиром Путиным, главой французского государства Макроном и канцлеромГермании Меркель. Лидеры обсудили договор РСМД, Сирию, торговлю, ситуацию вСаудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. Дискуссию вовремя двухчасового ланча в пресс-службе назвали продуктивной.