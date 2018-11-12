Французский полузащитник немецкого футбольного клуба Бавария Франк Рибери избил спортивного журналиста после матча 11-го тура чемпионата Германии с дортмундской Боруссией. Встреча прошла 10 ноября в Дортмунде и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Французский полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Франк Рибери избил спортивного журналиста после матча 11-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией". Встреча прошла 10 ноября в Дортмунде и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.Инцидент произошел после игры на парковке у стадиона возле автобуса "Баварии". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ, Рибери вступил в словесную перепалку с французским журналистом Патриком Гийю, который работает экспертом по бундеслиге на одной из радиостанций и несколько раз критиковал футболиста. Отмечается, что Рибери нанес соотечественнику несколько пощечин и ударил в область туловища.