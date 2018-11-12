Приходит женщина к гинекологу. Объясняет - страдает половой неудовлетворенностью. А вибраторы не помогают - все они какие-то коротенькие, тоненькие.
- Даже самые большие?
- Понимаете, у меня анатомия крупная.
- Ну раздевайтесь, посмотрим.
Разделась. Доктор посмотрел:
- У-ля-ля! Вот это да! Ну что я вам могу посоветовать? С такой, значит, анатомией, вам остается только пойти в цирк...
- Доктор! Как вам не стыдно! А мне вас рекомендовали, как лучшего врача...
- Подождите. Идите в цирк Чиано, спросите там Марчелло. За хорошее вознаграждение он вам сможет помочь.
Женщина радостная уходит. Сестра спрашивает у доктора:
- Кстати, а кто такой этот Марчелло? Этой женщине - ей же вибратор нужен, ей никакой половой гигант не подойдет.
- Да какой Марчелло пол
еще анекдот!