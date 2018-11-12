Максим Галкин и Кристина Орбакайте встретились в Нью-Йорке. Совместный снимок звезд, опубликованный в Instagram, вызвал бурное обсуждение поклонников.

Максим Галкин и Кристина Орбакайте встретились в Нью-Йорке.Совместный снимок звезд, опубликованный в Instagram, вызвал бурное обсуждение поклонников.Кристину Орбакайте часто можно увидеть в компании с МаксимомГалкиным. Вот и теперь они "случайно" встретились в Нью-Йорке, кудашоумен отправился на гастроли. Момент встречи родственников, запечатленныйфотографом, опубликован в микроблоге певицы."Вот так встреча! Спасибо за шикарный концерт!", – подписала снимок Орбакайте.Кристина нарядилась в элегантное черное платье и теплоеизумрудное пальто. Максим появился на публике в клетчатом пальто и черныхбрюках. Подписчики певицы заметили, что шоумен явно набрал лишний вес. Тутже нашлись защитники Галкина, которые заявили, что их кумир – мужчинаспортивный и подтянутый, а фотограф просто выбрал неудачный ракурс."Кристина с возрастом становится все больше похожа намаму", "Максим как-то располнел", "Срочно на диету, кудаАлла смотрит?!", – ворчали критики. "Да это просто ракурс неудачный,он очень спортивный", "Красавец-мужчина, Кристина всегда поддерживалавыбор Аллы Пугачевой", "Классные! Молодые, стильные, задорные!!!",– восторгались фанаты (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим.ред).Не обошлось и без провокационных комментариев. "Вот этодело. Лучше бы Макс женился на дочке, нежели на маме", "Вы очень намаму похожи", "Симпатичная пара", "Прям как супруги",– изощрялись подписчики.47-летняя Кристина старше супруга Примадонны на пять лет.Максим Галкин в свои 42 года покорить не только сердце Пугачевой – он сдружилсяс ее экс-супругом Филиппом Киркоровым. А Орбакайте всегда с пониманиемотносилась к новым возлюбленным звездной матери: она в отличных отношениях какс Киркоровым, так и с Галкиным, пишет Teleprogramma.pro.