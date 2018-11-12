Максим Галкин и Кристина Орбакайте встретились в Нью-Йорке.
Совместный снимок звезд, опубликованный в Instagram, вызвал бурное обсуждение поклонников.
Максим Галкин и Кристина Орбакайте встретились в Нью-Йорке.
Совместный снимок звезд, опубликованный в Instagram, вызвал бурное обсуждение поклонников.
Кристину Орбакайте часто можно увидеть в компании с Максимом
Галкиным. Вот и теперь они "случайно" встретились в Нью-Йорке, куда
шоумен отправился на гастроли. Момент встречи родственников, запечатленный
фотографом, опубликован в микроблоге певицы.
"Вот так встреча! Спасибо за шикарный концерт!", – подписала снимок Орбакайте.
Кристина нарядилась в элегантное черное платье и теплое
изумрудное пальто. Максим появился на публике в клетчатом пальто и черных
брюках. Подписчики певицы заметили, что шоумен явно набрал лишний вес. Тут
же нашлись защитники Галкина, которые заявили, что их кумир – мужчина
спортивный и подтянутый, а фотограф просто выбрал неудачный ракурс.
"Кристина с возрастом становится все больше похожа на
маму", "Максим как-то располнел", "Срочно на диету, куда
Алла смотрит?!", – ворчали критики. "Да это просто ракурс неудачный,
он очень спортивный", "Красавец-мужчина, Кристина всегда поддерживала
выбор Аллы Пугачевой", "Классные! Молодые, стильные, задорные!!!",
– восторгались фанаты (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим.
ред).
Не обошлось и без провокационных комментариев. "Вот это
дело. Лучше бы Макс женился на дочке, нежели на маме", "Вы очень на
маму похожи", "Симпатичная пара", "Прям как супруги",
– изощрялись подписчики.
47-летняя Кристина старше супруга Примадонны на пять лет.
Максим Галкин в свои 42 года покорить не только сердце Пугачевой – он сдружился
с ее экс-супругом Филиппом Киркоровым. А Орбакайте всегда с пониманием
относилась к новым возлюбленным звездной матери: она в отличных отношениях как
с Киркоровым, так и с Галкиным, пишет Teleprogramma.pro.