В Ленинском райсуде вынесли приговор Магомеду Бабаеву, который, вероятно, из ревности в течении 15 часов насильно удерживал бывшую супругу в её квартире, при этом избивая её и угрожая убийством. Суд в качестве смягчающего обстоятельства учел компенсацию, предложенную для пострадавшей, но не учёл факт сотрудничества со следствием. Раскаялся Бабаев только после того, как был помещен органами следствия в СИЗО.

В Ленинском райсуде вынесли приговор Магомеду Бабаеву, который, вероятно, из ревности в течении 15 часов насильно удерживал бывшую супругу в её квартире, при этом избивая её и угрожая убийством. Суд в качестве смягчающего обстоятельства учел компенсацию, предложенную для пострадавшей, но не учёл факт сотрудничества со следствием. Раскаялся Бабаев только после того, как был помещен органами следствия в СИЗО.Анна Городничева, судья Ленинского райсуда: "По совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Бабаеву наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 1 месяц, с отбыванием в колонии-поселении. Мера пресечения в отношении Бабаева до вступления приговора в законную силу остаётся прежней: в виде заключения под стражу".Напомним, сторона государственного обвинения требовала 3 года и 1 месяц в колонии-поселении. Защита настаивала на наказании, не связанном с реальным лишением свободы, считая, что 2 месяца, проведённые мужчиной в следственном изоляторе, более чем суровое наказание.Но по факту в колонии мужчина проведет не год и месяц, а всего 7 месяцев, с учетом того, что 2 он уже отсидел в СИЗО, а там день приравнивается к двум.Но вот что интересно: после задержания Магомеда Бабаева, по данным Следственного комитета, стали поступать заявления по поводу противоправных действий осужденного. И теперь следователи просят людей, которые, возможно, пострадали от преступных действий Магомеда Бабаева обращаться по телефону: 47-29-20.