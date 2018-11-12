В Париже были задержаны три активистки движения Femen после попытки напасть на кортеж президента США Дональда Трампа. Видеозапись провалившейся акции протеста уже появилась в Сети.

В Париже были задержаны три активистки движения Femen после попытки напасть на кортеж президента США Дональда Трампа. Видеозапись провалившейся акции протеста уже появилась в Сети.На записи видно, как полуобнаженная женщина смогла прорваться через кордон жандармов, и побежала к машине Трампа, которая двигалась к Триумфальной арке в Париже. При этом активистка выкрикивала лозунг "Ненастоящие миротворцы". Французским полицейским удалось сразу же задержать нарушительницу спокойствия.Позднее сотрудники правоохранительных органов также остановили еще двух участниц Femen, которые попытались перелезть через заграждение. На груди у них были надписи "Парад лицемерия" и "Фальшивые миротворцы, истинные диктаторы". Все три женщины были арестованы по обвинению в "непристойном обнажении", передает .Напомним, что президент Америки Дональд Трамп принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к столетию со дня завершения Первой мировой войны. В Париж прибыли более 70 лидеров государств и международных организаций. Мероприятие также посетил президент России Владимир Путин.Украинское женское движение Femen действует с 2008 года и приобрело скандальную известность из-за эпатажных протестных выступлений. Активистки обнажают грудь для привлечения внимания публики. Участницами движения в основном являются студентки киевских вузов.